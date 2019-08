Konzert : Wie Musik die Seele heilt

Enkirch Die Lebensgeschichte des irischen Musikers Richie Ros (Singer-Songwriter) ist ein Beweis für die Heilwirkung der Musik. Trotz seines Kindheitstraumas und dem Aufenthalt im Waisenhaus lässt Ros es nicht zu, sich von seiner Vergangenheit einschränken zu lassen.

„Zwar gibt es keine Kontrolle über vergangene Ereignisse im Leben, aber die eigene Einstellung kann man sehr wohl kontrollieren“, so Ros über seine Lebenseinstellung. Das Schicksal scheint den Iren wohl dafür entschädigen zu müssen, was geschehen war und brachte Ros mit David Odlum zusammen, der für seine Arbeit als Produzent (The Frames) mit dem Grammy-Award ausgezeichnet wurde. Odlum nahm Richie Ros unter seine Fittiche und co-produzierte sein Debüt-Album mit dem autiobiografischen Titel „Odyssey“ in seinem Black-Box-Studio in Frankreich. Die Musik in seinem Kopf hat den Iren schließlich „frei gemacht“ wie er selber sagt.