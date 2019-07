Wildkatze, Biber und Co. : Wildtiere kehren in die Wälder der Region zurück

Trier/Bitburg/Wittlich Bedrohte Arten wie Biber und Wildkatze finden ihr Zuhause in der Region. Eine mögliche Wiederansiedlung des Wolfes löst Debatten aus.

Die Natur und der Mensch haben ein gespaltenes Verhältnis. In ihrer wilden und unbeherrschten Form, in der sie heute in Europa kaum noch existiert, ist die Natur Nährboden für Urängste des Menschen, aber auch für positive Fantasien. Aus diesem Grund verschwinden in Grimms Märchen Kinder im Wald oder werden vom bösen Wolf gefressen. In der Literatur ist die Natur seit der Antike oft der Ort, an dem Hauptfiguren zu sich selbst finden und fantastische Abenteuer erleben.