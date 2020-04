Kurioses : Woher die ungewönlichen Ortsnamen kommen

Region ... und was die Bewohner der Dörfer heute aus Nasingen, Jucken und Rom machen.

Rom (Landkreis Vulkaneifel): Heidi Back ist römische Milchbäuerin. Mit der Hauptstadt Italiens hat die 64-Jährige zwar wenig zu tun, und es führen auch nicht alle Wege in ihren kleinen Eifel-Weiler – und dennoch hat der Ort viele Fans. „Oft halten Autofahrer an und knipsen unser Ortsschild – und alle wollen wissen, wie Rom entstanden ist“, sagt sie andeutungsvoll ins Telefon.

„An einem schönen Maientag hat die Muttergottes aus der Pfarrkirche in Salm mit dem Jesuskind auf einer Anhöhe in der Nähe auf einer Blumenwiese gespielt“, erzählt die Römerin Back. „Da kam ein Pilger mit einem Holzkreuz auf dem Rücken an der Wiese vorbei und sie fragte ihn, was er damit vorhabe. Der Mann sagte, er habe einen anderen im Streit erschlagen und wolle zur Buße mit dem Kreuz auf dem Rücken nach Rom laufen. Der Muttergottes tat der Mann leid und sie sagte: ‚Bleib hier, stell dein Kreuz auf und nenne den Ort Rom, dann sei dir vergeben.‘ So war er bis nach Rom gewandert.“