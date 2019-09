Festival : Workshops und Bandcontest

Trier Der Arbeitskreis „Offene Jugendarbeit“ Trier veranstaltet am Samstag, 28. September, in Kooperation mit der Skatehalle Trier und der Europäischen Kunstakademie das erste Trierer Jugendkulturfestival, kurz #jukufe.

Ab 11 Uhr werden den jungen Menschen zahlreiche Workshops aus allen Bereichen der Jugendkultur geboten. Vom Fotografie Workshop über unterschiedliche Kunstworkshops bis zum Basketball- oder Tanzworkshop wird für jeden Geschmack etwas Interessantes dabei sein. Zusätzlich werden die beteiligten Trierer Jugend- und Kultureinrichtungen die Besucher über ihre zahlreichen Angebote von Kultur bis Sport informieren und junge Künstler aus Trier werden die Ausstellungsräume der Europäischen Kunstakademie für eine Gemeinschaftsausstellung nutzen. Im Anschluss an die Workshops erwartet die Besucher ein großer Bandcontest auf professioneller Open-Air-Bühne. Der Bandcontest richtet sich an junge Nachwuchsbands aus der Region Trier. Interessierte Bands erfahren die Teilnahmebedingungen beim Organisator, der jungen Konzertgruppe ex:ternative im Exhaus (Kontakt für Info und Anmeldung: d.mentrop@exhaus.de). Das Jugendkulturfestival endet mit dem Auftritt des Trierer Hip-Hoppers DMO (20.30 Uhr) und der anschließenden Preisverleihung des Bandcontests. Die Teilnahme an den Workshops und den Konzerten ist kostenfrei.