Wünsch dir was – im Museum Simeonstift

Das Leben ist ein Wunschkonzert – zumindest für die jungen Besucher des Stadtmuseums Simeonstift in Trier. Bis 25. November haben Kinder die Möglichkeit, ihr Kreativprogramm in der Adventszeit selbst zu bestimmen.

Zur Wahl stehen sechs verschiedene Themen: Tiere, Farbe, Lustige Geschichten, Kleider, Winter und Autos. Kinder können ihr Lieblingsthema per E-Mail an museumspaedagogik@trier.de schicken oder anrufen unter Telefon 0651/718-1452. Zu den am häufigsten gewünschten Themen finden an den drei Adventssamstagen Kinderworkshops von 11 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme an den Workshops kostet 5 Euro inklusive Material, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.⇥