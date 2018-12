Marco Weissenberg ist einer der jüngsten professionellen Magier Deutschlands und amtierender Deutscher Vizemeister der Zauberkunst (Parlor-Magic). Er steht für eine neue Generation dieser Kunst und begeistert mit seinem jugendlichen Charme und einer Mischung aus Comedy, Storytelling und Magie und neuartigen und kreativen Illusionen sein Publikum.

Mit seiner Show „Wunderkind“ ist er am Sonntag, 27. Januar, 16 Uhr, im Bürgerzentrum in Schweich zu Gast. Mit der Tour knüpft er nahtlos an den Erfolg seines ersten Soloprogramms „Wunder aus dem Pappkarton“ an. Karten: 17 Euro.

Foto: Nicole Wilke/Monika Hanfland