Wurst und Steak für Karl Marx

Was bei Familie Marx auf dem Speiseplan stand oder gar, was Karls Leibspeise war – überliefert ist das kaum. Nur ein paar Hinweise auf seine Vorliebe für Moselwein finden sich. Also hat Fleischermeister Patrick Böttel bei seiner neuen Schöpfung weitgehend auf eigene Kreativität gesetzt: Die „Marx-Wurst“ würde aber sicher auch ihrem Namensgeber schmecken, ist Böttel vom Ergebnis überzeugt. Aus Anlass des 200. Geburtstags von Karl Marx hat der Lehrlingswart der Fleischerinnung Trier-Saarburg seine neue Würzmischung zusammengestellt, mit der nun alle Innungsbetriebe ihre eigene „Marx-Wurst“ für die Kunden produzieren können.