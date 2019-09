Feste : Zemmer feiert Kirmesauftakt mit Coverband RoxxBusters

bild roxxbusters saarburger markttage. Foto: Trierischer Volksfreund/Simon Engelbert

Zemmer ( In Zemmer wird am ersten Oktoberwochende die St.-Remigius-Kirmes rund um die Fideihalle gefeiert. Die Vereinsgemeinschaft Zemmerer Kirmes bestehend aus Heimatverein, Musikverein und Karnevalsverein Zemmer sowie der SG Fidei hat sich in Zusammenarbeit mit dem Ortsbeirat Zemmer ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt auf die Beine gestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den Auftakt macht am Samstag, 5. Oktober, die Coverband RoxxBusters (Foto) um Gitarrist Frank Rohles. Die Band präsentiert die größten Rockhits. Eine der wenigen Gelegenheiten, die Band nochmal live zu erleben, da sie sich zum zum Ende des Jahres auflöst. Der Eintritt kostet 13 Euro, Tickets gibt es über www.ticket-regional.de oder in der Bäckerei Flesch in Zemmer. Einlass ist ab 20 Uhr.