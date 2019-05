Unsere Vereine :  Ziegen  für Lwala

Ziegen als stabile Landeswährung: Ingbert Dawen und Annette Brück-Fink werben für die Hilfe, die effektiv bei den Menschen in Uganda wirkt. Auch ein Buch über diese Arbeit ist bereits veröffentlicht. Foto: Herbert Thormeyer

Serrig/Lwala Wenn Ingbert Dawen über die Zustände im Ugandischen Dorf Lwala spricht, verfinstert sich seine Miene. Der Serriger war selbst im Auftrag der Hilfsorganisation Cup Anamur dort als Entwicklungshelfer tätig.

Was brauchen die Menschen am nötigsten? Ziegen! „Viele Frauen sind Witwen. Sie haben ihre Männer durch eine HIV-Infektion verloren und wissen jetzt nicht mehr, wie sie ihre zahlreichen Kinder durchbringen sollen“, beschreibt der Helfer das Dilemma, denn auf die Regenzeit und damit regelmäßige Ernten kann sich in Uganda niemand verlassen.