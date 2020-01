Theater : Zwei wie Bonnie und Clyde

Das Satiricon Theater Trier präsentiert: „Zwei wie Bonnie und Clyde ... denn sie wissen nicht, wo sie sind“. Foto: Satiricon Theater

Manderscheid Das Satiricon Theater kommt mit der Komödie „Zwei wie Bonnie und Clyde ... denn sie wissen nicht, wo sie sind“ am Samstag, 8. Februar, um 19.30 Uhr ins Kurhaus in Manderscheid. Manni und Chantal alias Bonnie und Clyde träumen vom großen Geld, Heirat in Las Vegas, Rente in Südamerika.

Dafür muss aber erst mal eine Bank geknackt werden. Ein Kinderspiel! Zumindest, wenn die Beifahrerin auf der Flucht Straßenkarten lesen könnte und nicht ständig rechts und links verwechselte. Dass sie schließlich in einem ehemaligen Schuhlager landen, ist noch das geringste Übel für die Möchtegern-Ganoven.