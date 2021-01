Musik : Trierer Reihe „Wunschbrunnenhof 2021“: Fans dürfen jetzt abstimmen

Trier 25 Bands haben sich beworben.

Wer online über die Webseite der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) abstimmt, kann auch verschiedene Genres in den Brunnenhof wählen – bis zu drei Stimmen dürfen vergeben werden. Das Voting endet am Sonntag, 14. Februar. Die übrigen drei Plätze für den Wunschbrunnenhof werden in diesem Jahr durch eine Jury aus Vertretern des Amts für Kultur der Stadt Trier, dem TUFA e.V. und der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) vergeben. Anders als im vergangenen Jahr wird es 2021 keinen Newcomer-Wettbewerb geben. Den Zuschlag für das geplante Newcomer-Konzert wird das Musiknetzwerk Trier erteilen.

25 teilnehmende Bands: Astrid & Co, BeosPhyxs, Blues­aorsch, Borsch4Breakfast, Curves ’n’ Edges, D. King’s Club Band, Feeling Grooovy, Funkstille, Graustufe West, Gravedigger Jones, Into Something, Jawknee Music, Kannkind, Kuß ’n’ Groove, Martha, Michael Winter und Coco blamed the Cat, New Vintage, Sina Philipps Band, Soul Cantina, Steil&Hart, The Blue Swinging Dixies, The Gypsies, The Sure­dreams, Viva La Vida, Wutzdog