Events : Tufa Trier will künftig Hybrid-Veranstaltungen anbieten

Tufa Trier will künftig Hybrid-Veranstaltungen anbieten

Trier Die Tufa Trier entwickelt sich technisch weiter und möchte in Zukunft einen Teil ihrer Veranstaltungen nach einem hybriden Modell anbieten: Die Besucher sollen demnach die Wahl haben, ob sie eine Veranstaltung live vor Ort genießen möchten oder sich ein Online-Ticket kaufen, um von Zuhause per Videostream zuzuschauen.

(red) Durch eine Förderung des Bundesministerium für Kultur und Medien (Neustart Kultur) konnte das Kulturzentrum eigene Video- und Übertragungstechnik anschaffen, was das neue Konzept ermöglicht. Der Veranstaltungsbereich soll somit flexibler auf die neuen Bedürfnisse des Publikums, aber auch auf mögliche Einschränkungen durch die Pandemie eingehen können. Lässt es die Lage nicht zu, dass Publikum im Saal ist, können ausgewählte Veranstaltungen ausschließlich online stattfinden. So hofft die Tufa in Zukunft auch auf weniger Veranstaltungsabsagen.