Ausstellung : Tufa und Hochschule eröffnen gemeinsames Ausstellungsprojekt

Das erste Semester in der Fachrichtung Mo­dedesign am Campus Gestaltung der Hochschule Trier setzte sich mit dem Thema Tod, Sterben und Trauer auseinander. Foto: Saskia Schäfer

Trier Die Fachrichtungen Modedesign und Architektur zeigen eine Doppelausstellung im Rahmen des Tufa-Projektes „Der Tod und Wir“.

Bereits 2019 fanden sich Tufa und Hospiz Trier zusammen, um die Themen Tod, Trauer und Sterben in Kultur und Gesellschaft durch verschiedene Herangehensweisen und Veran­staltungsformate zu beleuchten. Auch der Campus Gestaltung der Hochschule Trier ist als Kooperationspartner beteiligt. Dass es bei dieser Thematik ganz und gar nicht um Trübseligkeiten geht, sondern sich vielseitige, hochspannende Formen der Auseinandersetzung ergeben, beweisen die Fachrichtungen Architektur und Modedesign in ihren Semesterarbeiten. Unter der Leitung von Dipl. des. Elvira Kempf beschäftigten sich die Studierenden unter dem Titel „La Mode et la Mort“ mit experimentellen Origami- und Faltentechniken und der Entwicklung eines individuellen modischen Ausdrucks. Gestalterisch spiegelt sich die übergeordnete Thematik in den Entwürfen wider, die Studierenden setzten sich intensiv mit dem historischen Kontext der Trauermode auseinander und ließen diese Eindrücke in ihre späteren Arbeiten, die im 1. OG ausgestellt werden, einfließen. Gezeigt wird die Ausstellung vom 6. Mai 17. Juni.