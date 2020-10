Motor : Über allem steht der Fahrspaß

TRIER Mazda hat seinen Kult-Roadster MX-5 innermotorisch weiterentwickelt, rüttelt aber nicht an der DNA.

Und da dieser Faktor schon 1989, als die Japaner damit auf den Markt, ausschlaggebend für den Erwerb eines MX-5 war, hat Mazda auch an der strategischen Ausrichtung und am Alleinvertretungsanspruch in dieser Kategorie nie etwas geändert. Bei allem, was der Hersteller in etwas mehr als 30 Jahren an diesem Kult-Flitzer veränderte, stand als unumstößliche Prämisse immer obenan: An der MX-5-DNA, wonach dieses Auto in erster Linie für den Spaß am Fahren gebaut wurde, darf nicht gerüttelt werden.