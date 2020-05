Gärtnern : Umgraben, jäten, misten, Rillen ziehen und einpflanzen

Voller Tatendrang: Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Bengel bei ihrem Hobby, dem Gärtnern. Foto: Christina Bents

Region Gekauft wird alles von der Tomate bis zum Rotkohl. Obst- und Beerensträucher sind ebenfalls gefragt. Vielen Hobbygärtnern ist auch der Schutz der Bienen wichtig.

Ab in die Gärten und auf den Balkon: In Zeiten des großen Zuhausebleibens begeistern sich immer mehr Menschen für das Gärtnern. Die Gartencenter in der Region boomen.

Stefan Hürtgen vom Blumenhaus in Thalfang würde Menschen, die ihren eigenen Garten anlegen, den Tipp geben, ihm besondere Zeit zum Reifen zu geben. „Man sollte sich im Vorfeld Gedanken machen, was man haben will. Wenn es für einen selbst ist, würde ich danach schauen, dass ich mir Dinge anbaue, die ich so im Laden nicht bekomme, die eine besondere Qualität haben.“ Das fängt für Hürtgen bei der Sortenauswahl an und beim Ausprobieren, wann der richtige Zeitpunkt zum Pflanzen und zum Säen ist. „Bei der Rauke beispielsweise ist es sinnvoll, sie erst spät zu setzen. Dann erntet man zwar erst im Herbst, aber sie gedeiht besser. Das sind Erfahrungswerte, die man nur bekommt, wenn man ausprobiert.“

tipp Heukartoffeln Wer Kartoffeln ernten will, ohne den Garten groß umzugraben, der könnte es mit Heukartoffeln versuchen. Man darf dabei keine riesige Ernte erwarten und sollte nicht viele Mäuse im Garten haben, denn die mögen die Kartoffeln sehr gerne. Später ist der Boden sehr krümelig und ein schönes Beet fürs kommende Jahr. 1. Zuerst die Fläche mähen, das Mähgut daneben zusammenrechen. 2. Fläche mit möglichst unbeschriftetem Karton lückenlos, überlappend oder doppellagig bedecken (gratis erhältlich zum Beispiel in einem Möbelgeschäft). 3. Darauf das Mähgut und eventuell dazu frische Küchenabfälle und unverrotteten Kompost geben. 4. Auf das Kompostmaterial die Saatkartoffeln in üblichen Abständen auslegen (Würmer lieben Karton. Sie lockern den Boden von unten auf, die Kartoffelwurzeln von oben). 5. Mit Steinmehl einstäuben – zum Schutz gegen Pilz­krankheiten. 6. Mit einer circa 30 Zentimeter dicken Schicht altes Heu oder Stroh locker bedecken. 7. Einmal gut wässern.

Dass es viele Menschen gibt, die jetzt mit dem Gärtnern anfangen, hat auch Annette Fehrholz vom Obst- und Gartenbauverein Bengel festgestellt. „Die Menschen haben Zeit, sie befürchten, dass das Gemüse teurer wird – beispielsweise durch die Trockenheit – und besinnen sich aufs Selbst­erzeugen.“ Jungpflanzen produziert der Verein selbst. „Ich betreue auch Schulgärten, und während die Schulen geschlossen waren, durfte ich dort Gemüsepflanzen anziehen.“ So haben die Mitglieder keine Probleme, an Pflanzen zu kommen und verkaufen sie auch, beispielsweise in Bengel, auf dem Wochenmarkt in Trier oder auf dem Demeterhof Breit bei Wittlich, wo sie Stände haben.

Beim Ost- und Gartenbauverein Daun ist das Interesse an Vorträgen zu Obst- und Pflanzenschnittkursen ebenfalls groß. „Familien legen sich kleine Beete mit Tomaten und Pflücksalat an, und Hochbeete sind sehr im Trend. Ein klares Zeichen dafür ist, dass einige Discounter sie anbieten. Und die haben oft ein gutes Gespür für Dinge, die jetzt nachgefragt sind.“ Heiner Berg von der Gärtnerei Berg in Morbach sieht diese Entwicklung auch. „Viele fragen nach Hochbeeten und nach guter Erde für Gemüsegärten. Gekauft wird alles – von der Tomate bis zum Rotkohl. Bei den Kräutern gab es zeitweise Engpässe. Obst- und Beerensträucher sind ebenfalls gefragt.“ Sehr viel zu tun hat auch die Gärtnerei Steindorf in Bitburg. „Es wird alles bunt gemischt nachgefragt“, sagt eine der Mitarbeiterinnen.

Was einigen Menschen mit Garten oder Balkon aber ebenfalls wichtig ist: der Schutz der Bienen. Das hat Roland Münz von der Gärtnerei Münz in Prüm dazu veranlasst, an der Aktion „Beedabei“ des Künstlerpaars Peter Kalb und Gisela Bartulec aus Nürnberg mitzumachen. Dabei werden gelbe Kästen mit bienenfreundlichen Blumen bepflanzt, die auch in der Gärtnerei erhältlich sind. Münz: „Da sind Blumen mit Lockwirkung oder Nektar wie beispielsweise die Goldmarie oder Salbei dabei. In Prüm werden wir auch die Blumenkästen am Rathaus und an der Prümbrücke damit gestalten und so eine Blütenvielfalt in die Stadt bringen, die den Bienen nutzt.“

Entspannt den Garten genießen können auch Kinder. Foto: Monika Lambert-Debong

Petunien, Geranien und Co.: Die Gartencenter bieten eine bunte Fülle an Sommerblumen an. Foto: Christina Bents

Einige Gärtnereien machen bei der Aktion „Beedabei“ mit. Dabei werden gelbe Blumenkästen mit bienenfreundlichen Blumen bepflanzt. Foto: Gärtnerei Münz