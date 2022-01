Kunst : Universitätsbibliothek Trier präsentiert zwei Online-Ausstellungen

Trier Die virtuellen Präsentationen zeigen Auszüge aus seltenen und wertvollen Bänden und einzigartige Werke der Buch-Faltkunst.

„Die Republik der Spiele“ versammelt eine kleine Auswahl aus seltenen und wertvollen Werken der Bibliothek zu den gerade in Corona-Zeiten so lebenswichtigen Themen „Sport, Spiel, Vergnügen“. Gezeigt wird auch, dass der Spaß oft sehr nahe am Ernst liegt und manchmal sogar der Ernstfall selbst ist.