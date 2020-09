Insekten : Unterkunft für Insekten & Co.: 100 Lebenstürme für die Mosel

Unterkunft für Insekten & Co.: 100 Lebenstürme für die Mosel

Lebensturm am zukünftigen InsektenArt-Weg in Wehlen. Foto: Carsten Neß

Mosel (red) Die Regionalinitiative „Faszination Mosel“ hat sich von der Idee des Winzers Karl-Josef Thul als Vertreter des AK Weinbau Mosel und der Landjugend Rheinland-Nassau inspirieren lassen. Bis März/April 2021 sollen 100 Mosel-Lebenstürme mit Bauern, Winzern, Kitas, Schulen, Vereinen, Kommunen und Einwohnern in der gesamten Moselregion errichtet werden.

Ziel ist es, zusätzliche Lebensräume und Refugien für Insekten, Reptilien, Vögel und Kleinsäuger innerhalb der Weinkulturland zu schaffen. Karl-Josef Thul aus Thörnich erklärt dazu: „Unsere Moselregion kann mit einem solchen Projekt stolz nach außen auftreten und sich positiv darstellen. Neben dem ökologischen Gewinn kann so auch ein wirtschaftlicher Bonus für die teilnehmenden Bauern und Winzer entstehen. Von Perl bis Koblenz könnte in jeder Gemeinde ein neuer Hotspot für Flora und Fauna entstehen.“ Gerne greift die Regionalinitiative diesen motivierenden Gedanken auf und hat in Abstimmung mit dem Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e.V. die Koordination und Organisation des Projekts federführend übernommen.