Trier : Unterwegs im neuen Nissan Qashqai

Der Nissan Qashqai geht in seine dritte Generation. Foto: Jürgen C. Braun

Trier 2007 bescherte Nissan der automobilen Welt mit dem Crossover nicht nur einen neuen Begriff in der Modellpolitik, sondern auch eine neue Fahrzeuggattung. Denn das Auto mit dem etwas sperrigen Namen Qashqai war eine Kreuzung verschiedener Formen eines Automobils.

Der neue Qashqai kommt jetzt in der dritten Generation erstmals mit einem Mild-Hybrid an Bord. Den Diesel hat Nissan aus seinem Angebot verdammt. Wir fuhren die 158 PS starke, allrad­angetriebene Variante in der Top-Ausstattung Tekna+. Der Neue hat in Länge, Breite, Höhe und Radstand zugelegt. Für die Passagiere hinten und vorn wie auch für deren Gepäck ist jede Menge Platz vorhanden. Der Inhalt des Kofferraums reicht von 436 bis 1422 Liter. Eine induktive Ladeschale sorgt für das Aufladen des Smartphones, das via AppleCarplay oder Android Auto mit dem Fahrzeug verbunden werden kann.