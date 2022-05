Motor : Unterwegs mit Abarth: Bissig wie ein Skorpion

Klein, wendig, kraftvoll: Wir waren mit der aktuellen Modellreihe von Abarth auf dem Fliegerhorst in Pferdsfeld im Hunsrück unterwegs. Foto: Hardy Mutschler

TRIER Mit den exklusiven, aber erschwinglichen Flitzern leitete Carl Abarth die Demokratisierung des Sportwagens ein.

Von Jürgen C. Braun

Handlich, wendig, auffallend in Optik und Akustik, aber leistungsstark mit ordentlich „Schmackes“ unter der kleinen Haube. Giftig wie ein Skorpion, das Sternkreiszeichen des nach Italien ausgewanderten österreichischen „Autonarren“ Carlo Abarth, sollten seine Fahrzeuge sein. Das war die Idee und das war auch die Philosophie Abarths, dessen kleine Flitzer lange Zeit nach der Übernahme im Jahr 1971 als Tuning-Ableger des Hauses Fiat galten. Seit 2008 firmiert Abarth als eigene Marke, die Modelle sind – gefahren vor allem von einer jungen Klientel – immer häufiger im Straßenbild zu sehen. Wir waren mit der gesamten Modellreihe unterwegs und prüften die Vorzüge des Skorpions bei einem Bergrennen auf dem ehemaligen Flughafen Pferdsfeld im Hunsrück.

Auf den steilen, kurvenreichen Strecken vom Flughafen Pferdsfeld hinauf auf die Hunsrückhöhen konnten die Abarth-Modelle mit einem Leistungsangebot des 1,4 Liter großen Turbomotors von 145, 165 oder 180 PS ihr ganzes Können in punkto Fahreigenschaften unter Beweis stellen. Die Flitzer machen Spaß in der Kurve, „kleben“ dank ihrer niedrigen Karosserie ohne Seitenwind-Einflüsse auf dem Asphalt und veranstalten ein ziemliches Donnerwetter am Auspuff. Die Lenkung empfinden wir als direkt, Einflüsse von der Beschaffenheit der Straße gibt das Fahrwerk größtenteils ungefiltert weiter.