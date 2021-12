Mainz : Upup, Upup, Hurra! Der Wiedehopf ist Vogel des Jahres

Mainz (red) Der Sieger der zweiten öffentlichen Wahl zum Vogel des Jahres vom Naturschutzbund (Nabu) und seinem bayerischen Partner Landesbund für Vogelschutz, kurz LBV, steht fest: Der Wiedehopf (Upupa epops) hat mit 45.523 Stimmen (31,9 Prozent) den ersten Platz erreicht.

Die wenigsten, die den Wiedehopf zum Jahresvogel gewählt haben, dürften ihn selbst einmal in der Natur gesehen haben. Denn der wärmeliebende Vogel kommt nur in einigen Regionen Deutschlands vor. In Rheinland-Pfalz ist er noch am häufigsten in Rheinhessen und der Pfalz zu beobachten. Der Wiedehopf gilt mit unter 100 Brutpaaren in Rheinland-Pfalz als stark gefährdet. Er lebt von größeren Insekten und ihren Larven, frisst gerne Käfer, Grillen, Heuschrecken und Schmetterlingsraupen. Es darf auch mal eine Spinne oder sogar eine kleine Eid­echse sein. Als Zugvogel verbringt er den Winter in Afrika. Der wissenschaftliche Gattungsname „Upupa“ ist eine Nach­ahmung des Klangs seines dreisilbigen „upupup“-Balzrufes. Viele Menschen dürften den neuen Jahresvogel aus der „Vogelhochzeit“ von Hoffmann von Fallersleben kennen. In dem Kinderlied bringt der Wiedehopf „der Braut den Blumentopf“. Mancher kennt vielleicht auch die Redewendung „Du stinkst wie ein Wiedehopf“. Sie kommt daher, dass Weibchen und Jungvögel mit einem stark riechenden Sekret Feinde vom Nest vertreiben.