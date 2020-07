Open Air Konzertreihe : Urlaub im Tufa-Innenhof

Trier Internationale Konzertreihe während der Sommerferien startet am 10. Juli mit Blanca Núñez Duo.

(red) Gute Nachrichten für alle Fans der Livemusik: Im Kulturzentrum Tuchfabrik Trier wird es während der Sommermonate wieder Open-Air-Veranstaltungen mit Publikum geben. Ab 10. Juli können Besucher sich jeden Freitag während der Sommerferien auf Konzerte im Tufa-Innenhof freuen. Das Motto: Ab in den Süden! Eingeladen werden Bands mit internationalen Wurzeln, die unsere liebsten Urlaubsländer wie Frankreich, Italien und Portugal repräsentieren. Dabei wird auf der Außenterrasse Leckers und Kühles aus dem Textorium (Gastronomie in der Tufa) serviert, für eine entspannte Atmosphäre fast wie im Urlaub! Das Ethno-Musik-Festival Creole Summer vom 20. bis 22. August ist der Abschluss der Konzertreihe und gleichzeitig auch der Tufa-Sommerpause.

Die Konzerte beginnen immer um 19.30 Uhr, das Textorium bietet jede Woche eine zum Land der Musiker passende Speise an. Besucher werden darauf hingewiesen, dass aufgrund der geltenden Auflagen nur eine feste Platzvergabe möglich ist. Darüber hinaus besteht Mundschutzpflicht bis zum eigenen Sitzplatz und der einzuhaltende Mindestabstand zu anderen Konzertbesuchern. Die Konzerte finden bei jedem Wetter open air statt.

Das Blanca Núñez Duo eröffnet am Freitag, 10. Juli, die Sommer Open Airs. Die spanische Sängerin, Komponistin und Multiinstrumentalistin Blanca Núñez lebt seit 16 Jahren in Deutschland. Ihre jahrelange Reise der kulturellen Integration spiegelt sich in ihrer Musik wider. Klassik, Beatles, spanisch-keltischer Folk, Jazz… bilden einen großen Teil ihres nährenden Bodens. Begleitet wird sie von Alfonso Garrido (Percussion, Drums, back. Vocals). Eintritt: 15 Euro.