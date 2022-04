Arbeit : Veranstaltungstipps rund um Themen des Arbeits- und Ausbildungsmarktes

Die Agentur für Arbeit Trier bietet Veranstaltungen zum Arbeitsmarkt an. Foto: friedemann vetter (ve._), Friedemann Vetter

Trier Die Argentur für Arbeit Trier bietet Telefonaktion und Online-Veranstaltungen an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(red) Heute anrufen – Morgen Berufsperspektive finden – Telefonaktion der Agentur für Arbeit Trier am 14. April

Kaum ein Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin bleibt heutzutage während der gesamten beruflichen Laufbahn in dem ursprünglich erlernten Beruf. Jobwechsel, Karrieresprünge oder komplette berufliche Neuorientierungen sind an der Tagesordnung. Nicht nur persönliche Veränderungen, sondern auch der immer schnellere Wandel des Arbeitsmarktes veranlassen viele Beschäftigte und Jobsuchende, sich Gedanken um ihre berufliche Zukunft zu machen. Bei der Telefonaktion der Agentur für Arbeit Trier am Donnerstag, 14. April, von 14 bis 16 Uhr beantworten die Experten der Berufsberatung im Erwerbsleben unter Telefon 0651/2057700 alle Fragen zur Karriereplanung, dem Berufseinstieg nach Ausbildung oder Studium, dem Wiedereinstieg nach einer Familienzeit und zur Weiterbildung.

Arbeitsrecht – Gleiches Recht für alle! Online-Veranstaltung aus der Reihe „JFK – Job, Familie, Karriere“ am 26. April

Arbeitsrecht ist ein komplexes Thema. Beschäftigte sollten ihre Rechte kennen und einfordern. Im Online-Vortrag am Dienstag, 26. April, um 9 Uhr werden arbeitsrechtliche Fragen geklärt und Tipps zum Umgang mit kniffligen Situationen in Bewerbungsverfahren und Arbeitsalltag erteilt. Dazu gehören beispielsweise Fragen wie: Was ist im Vorstellungsgespräch erlaubt? Wie muss ein Arbeitsvertrag gestaltet sein? Wie ist das mit dem Kündigungsrecht? Was ist bei Krankheit, Urlaub, Teilzeit oder auch nach Eltern- oder Pflegezeit zu beachten? Wie sieht es mit Arbeitsrecht bei Minijobs und Jobs im Übergangsbereich aus?

Interessenten können sich über die Homepage www.

arbeitsagentur.de/vor-ort/trier/veranstaltungen zu der kostenfreien Veranstaltung anmelden. Die Zugangsdaten zur Teilnahme an einer Skype-Konferenz werden zwei Tage vor der Veranstaltung versandt.

Zum Arbeiten nach Luxemburg

Informationsveranstaltung der EURES-Beratung der Agentur für Arbeit Trier am 26. April

Internationale Firmen, höhere Nettogehälter und gute Sozialleistungen. Wenn Jobsuchende den beruflichen Schritt über Grenzen hinauswagen möchten, kommen länderspezifische Anforderungen an die Bewerbung, ein anderes Sozialversicherungssystem und vielleicht sogar sprachliche Hürden auf sie zu.

Die Beratung des European Employment Services (EURES) informiert beim Online-Vortrag am Dienstag, dem 26. April um 13 Uhr über die Besonderheiten des Arbeitens in der Grenzregion und gibt Tipps für die passende Bewerbung. Die Veranstaltung ist kostenfrei und wird via Skype for Business angeboten.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf www.arbeitsagentur.de/vor-ort/trier/veranstaltungen.

Betriebliche Umschulung – Gefördert bis zum Berufsabschluss

Online-Informationsveranstaltung der Agentur für Arbeit Trier am 28. April

Eine betriebliche Umschulung ist eine besondere Form der beruflichen Fortbildung, die zu einem anerkannten Ausbildungsberuf führt. Sie kommt für Menschen jeden Alters in Frage, insbesondere dann, wenn sie im bisherigen Berufsleben noch keine Ausbildung absolviert haben oder diese schon länger zurückliegt. In der Online-Veranstaltung am Donnerstag, 28. April, um 17.30 Uhr informieren die Experten der Agentur für Arbeit Trier über den Einstieg, das Verfahren, die Abläufe und die Förderung einer Umschulung. Denn die Agentur für Arbeit Trier unterstützt nicht nur bei der Suche eines Umschulungsplatzes, sondern kann bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen die Umschulung im Betrieb auch finanziell unterstützen.