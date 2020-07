Unsere Vereine : Viel Bewegung, Entspannung, Spaß und Genuss

TRIER Der FSV Trier-Tarforst präsentiert sich mit immer neuen, attraktiven Sportangeboten - In Corona-Zeiten werden Aktivitäten im Freien immer beliebter.

Der FSV Trier-Tarforst ist mit 1550 Mitgliedern einer der größten Vereine der Region. Angeboten werden die Sportarten Badminton, Fußball, Gymnastik für Damen und Herren, Kinderturnen, Kindersport in Zusammenarbeit mit Grundschulen, ein Lauftreff, Rugby, Squash, Tanzen, Tennis, Walking und verschiedene Fitnesskurse, darunter Zumba, im Sportzentrum.

Mo, Di, Do, Fr 8 bis 12 Uhr

Engagement in Corona-Zeiten:

Einkaufshilfe, Trainingspläne und Videos für den Sport in den eigenen vier Wänden. Aber auch Walking, Lauftraining, sowie Nutzung des neuen Mehrgenerationen-Bewegungsparcours.

in der Badminton-Abteilung:

Blei wurde in angebohrte Badmintonbälle gefüllt, später die untersten Federn der Bälle abgeschnitten. Die Spieler dachten, es wäre wieder Blei drin. Eine Angelschnur wurde am Ball befestigt und kurz bevor der Gegner den Ball schlagen konnte, wieder zurückgezogen.

Bereits 1926 wurde in Tarforst ein Fußballverein gegründet. Der Sportplatz befand sich vor dem 2. Weltkrieg in der Nähe des alten Forsthauses. Auf einem ehemaligen Exerzierplatz stellte man einfach zwei Tore auf- ein Spielfeld, das die Bezeichnung „Hartplatz“ zu Recht verdiente.

So beginnt die Vereinschronik aus dem Mai 2006. Sie erzählt vom Erfolg und der Bedeutung, die der Verein sich über viele Jahre erarbeitet hat und heute auf die Fahne schreiben kann, bis hin zu vielen Artikeln aus dem Trierischen Volksfreund, der die Entwicklung immer wieder begleitete.

Dafür, dass hier die Atmosphäre stimmt, ist er das beste Beispiel. Im FSV hat er mit seiner Frau Gabriele sein Glück gefunden, in einem Verein, der, wie er sagt, für die gesamte Breite der Bevölkerung sportlich wie gesellig etwas zu bieten hat.

Mit dem Angebot von mittlerweile 17 Sportarten wuchs das Sportzentrum als Aushängeschild für den Sport und die Kommunikation. „Wer in unserem Restaurant sitzt, sieht Tennis, Squash und Fußball ohne aufstehen zu müssen“, sagt Gorges mit Stolz.

Pia Meuren ist die erste Anlaufstation wenn es um die Kursangebote in den Feldsportarten, Fitness und Gesundheitssport geht. In der Geschäftsstelle werden neue Ideen entwickelt, besonders in Coronazeiten. „Jetzt spielen die Aktivitäten im Freien wieder eine größere Rolle“, betont sie und nennt als Beispiel den neuen Freundinnen-Tag mit Spaziergang im Wald und Picknick. Dabei gibt es ebenso viel Bewegung wie Entspannung und Genuss.