Motor : Volvos sportliche Top-Kombis

TRIER Der V60 AWD Polestar Engineered ist Nachfolger des 850 TS-R der 90er Jahre.

Sportliche Kombis hatten bei Volvo schon immer eine lange Tradition. Was ein Vierteljahrhundert doch an Unterschieden ausmachen kann. Vor 25 Jahren war der Kombi Volvo 850 T5-5 R in Auftritt, innovativer Technik und Leistung das Top-Modell des schwedischen Autobauers in diesem Segment. Dieses Zeugnis gebührt jetzt dem V60 T8 AWD Polestar Engineered. Ein Blick zurück und ein Streifzug durch die Automobilgeschichte.