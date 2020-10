Tannenbäume : Vom Samen zum Weihnachtsbaum in 13 Jahren

Info

Roman Thielen vom gleichnamigen Forstbetrieb in Euscheid tritt auch in der Verbandsarbeit in die Fußstapfen seines Vaters Werner Thielen. Während der Vater Landesvorsitzender des Verbandes der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünproduzenten Rheinland-Pfalz ist, übernimmt der Sohn Verantwortung in der Interessengemeinschaft der Jungweihnachtsbaumanbauer (IGW). Dieser dynamische deutsch-österreichische Verein besteht seit 16 Jahren; er setzt auf den Erfahrungsaustausch der Mitglieder, entwickelt Marketingideen und pflegt das Miteinander zur Erreichung gemeinsamer Ziele.

Der 33-Jährige Roman Thielen ist Beirat in der IGW-Vorstandschaft und hat in zwei Treffen im Juni und im August bis jetzt neun Sprösslinge im Alter von 16 bis 27 Jahren aus den knapp 70 IGW-Mitgliedsbetrieben zusammengebracht. Fünf junge Leute trafen sich zuerst bei ihm in Euscheid, ein paar Wochen später in größerer Runde beim IGW-Vorsitzenden Peter Geiß im oberbayerischen Peiting. Gemeinsam steckten sie den Rahmen ab, in dem sie sich für die IGW einbringen wollen.

Ihr größtes Projekt ist bereits angelaufen: Die jungen IGWler sind für die Nachrichten des Vereins im Netzwerk Facebook zuständig. Dort kann man sich auf dieser Plattform weltweit über die Arbeit der Jungweihnachtsbaumanbauer informieren oder auch mit den Waldbauern in Verbindung treten.

Roman Thielen sagt: „Es ist unser Ziel, das Kulturgut Weihnachtsbaum auch in den neuen Medien präsent werden zu lassen.“ Die ersten Ansätze seien vielversprechend, freut IGW-Chef Peter Geiß. Das Besondere an seinem Verband sei neben der gegenseitigen Unterstützung die Pflege der Gemeinschaft über Ländergrenzen hinweg. Man bezeichne sich sogar als IGW-Familie. Das zeige sich jetzt auch an den jungen Mitgliedern der Jugendgruppe, sagt der Vorsitzende stolz, denn sie übernähmen nicht nur eine wichtige Aufgabe für den Verein, sondern scheinen sich auch untereinander gut zu verstehen.

Das unterstreicht Roman Thielen. Bei ihren zwei Begegnungen sei der Spaß nicht zu kurz gekommen. Man habe die jeweiligen Betriebe besichtigt und sich deren Konzepte des Schnittgrün- und Weihnachtsbaum-Anbaus erklären lassen. Außerdem wurden Ausflüge in die Umgebung unternommen. ⇥(red)

