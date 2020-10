Natur : Von A wie Alpenbraunelle bis Z wie Zwergtaucher 

Mainz Wer wird Vogel des Jahres? Zum 50. Jubiläum ruft der Naturschutzbund erstmals zur öffentlichen Abstimmung auf – 307 Kandidaten stehen zur Wahl.

(red) Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) rufen erstmals die Bevölkerung in Deutschland dazu auf, den „Vogel des Jahres 2021“ selbst zu wählen.

Ab sofort kann jeder und jede unter www.vogeldesjahres.de seinen oder ihren Lieblingsvogel nominieren. Die erste öffentliche Wahl zum 50. Jubiläum der Aktion „Vogel des Jahres“ verläuft in zwei Phasen. Bis zum 15. Dezember werden aus insgesamt 307 Vogelarten die Top-Ten-­Kandidaten ermittelt. Dabei stehen alle in Deutschland brütenden sowie die wichtigsten Gastvogelarten des Landes zur Auswahl. Die zehn von der Bevölkerung am häufigsten nominierten Vogelarten gehen dann ab dem 18. Januar ins finale Rennen um den Titel. Am 19. März 2021 verkünden Nabu und LBV den ersten öffentlich gewählten Vogel des Jahres.