Kabarett : Von der Göttin zur Gattin

Bernkastel-Kues Kabarettabend zum Weltfrauentag in der Güterhalle

Lioba Albus ist mit ihrem Programm „Von der Göttin zur Gattin“ am Mittwoch, 11. März, 20 Uhr, in der Güterhalle Bernkastel-Kues zu Gast. Die Arbeitswelt ein Haifischbecken, Facebook ein verbales Schlachtfeld und die Politik ein Dschungel aus Wortschlingpflanzen und Raubtieren. Wer träumt da nicht von einem kleinen Paradies in den eigenen vier Wänden? Mit Begeisterung stürzen sich immer mehr junge Leute wieder in den Hafen der Ehe, posten spektakuläre Heiratsanträge, träumen Träume von weißem Tüll und spätestens da ist Hilfe gefragt.