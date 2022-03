Kleinkunst : Von „Flausen nach Possen“: Ein Reisebericht aus Utopien

Trier Kabarett-Duo Blömer & Tillack stellt neues Programm in der Tufa vor.

(red) Mit ihrem dritten Programm „Von Flausen nach Possen“ machen sich Blömer//Tillack auf den Weg und auf die Suche. Nach Träumen und Träumenden gegen all die Beklopptheit in der Welt. Utopische Gedankenspiele ohne Machbarkeitsstudie und Realitätscheck. Zu erleben am Donnerstag, 10. März, um 20 Uhr im kleinen Saal der Trierer Tuchfabrik. Karten: VVK 13/16 Euro bei Ticket Regional sowie an der Abendkasse zu 14/17 Euro. Foto: Smilla Dankert