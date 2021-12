Eifel-Kulturtage : Von Heidenreich bis Beikircher ...

Rouge Baiser interpretiert französische Chansons. Foto: Rouge Baiser/privat

Eifel ... reicht das Programm bei den Eifel-Kulturtagen im kommenden Jahr – und dazwischen gibt es noch viel mehr.

(red) Die Eifel-Kulturtage gehen 2022 zum 16. Mal in Folge an den Start. Und das mit einem abwechslungsreichen Genre-Mix aus Kabarett, Lesungen, Comedy, Flamenco und französischen Chansons in der Eifel-Region. Der gemeinnützige Kulturverein präsentiert seine Künstlerinnen und Künstler von Waxweiler bis Bad Bertrich, von Bitburg bis Hetzerath. Und dazwischen tummeln sich eine Reihe von kleinen Gemeinden wie Greimerath, Arenrath, Strotzbüsch, jeweils mit nicht mal 500 Einwohnern. Das scheint auch ganz im Sinne des Kultursommers Rheinland-Pfalz zu sein, der die Kulturveranstaltungsreihe von Beginn an fördert.

Elke Heidenreich eröffnet die Spielzeit am 9. April in Bad Bertrich mit einer Lesung aus ihren Geschichten über Kleider und Leute mit dem Titel „Männer in Kamelhaarmänteln“, und Konrad Beikircher beendet sie am 17. Dezember mit seinem Weihnachts-Special im Atrium in Wittlich.

Das Programm 9. April: Elke Heidenreich,Literatur/Lesung, Bad Bertrich 7. Mai: Johannes Flöck,

Comedy Wittlich-Lüxem 14. Mai: Badey & Ebbing,

Kabarett/Musik, Arenrath 11. Juni: Andrea Volk, Kabarett, Eisenschmitt 24. Juni: Rouge Baiser, Chansons/Musik, Schalkenmehren 25. Juni, Peter Vollmer,

Comedy, Schalkenmehren 1. Juli, Sascha Korf, Comedy, Minderlittgen 8. Juli: Sabrina Le Guen, Flamenco/Musik, Schalkenmehren 9. Juli: Kabarett à la surprise, Schalkenmehren 22. Juli: Konrad Beikircher,

Kabarett, Bitburg 27. August: Carmela de Feo, Kabarett/Musik, Hetzerath 10. September: Onkel Fisch, Kabarett, Greimerath 17. September: Robert Griess, Kabarett, Waxweiler 23. September: Literatur im roten Salon, Wittlich 24. September: Justus Krux, Kabarett, Wittlich 8. Oktober: Alfred Mittermeier, Kabarett, Strotzbüsch 17. Dezember: Konrad Beikircher, Weihnachts-Special, Wittlich

Worauf kann sich das Publikum sonst freuen? Französische Chansons mit Rouge Baiser am 24. Juni und Flamenco am 8. Juli, beides vor der traumhaften Kulisse des Schalkenmehrener Maars. Carmela de Feo, ein stets ausverkaufter Dauergast bei den Eifel-Kulturtagen, wird am 27. August in Hetzerath ihr Programm „Allein unter Geiern“ vorstellen. Wenn am 10. September das politische Kabarett-Duo Onkel Fisch in Greimerath/Eifel aufschlägt, dann wird es nicht nur urkomisch, sondern auch intelligent humorvoll. Ein Rechtsanwalt ist auch mit dabei, und zwar nicht in seiner beruflichen Tätigkeit, sondern als Kabarettist. Wenn Justus Krux aus dem juristischen Nähkästchen plaudert, dann kann gestaunt und gelacht werden. Zu sehen ist er am 24. September im Casino in Wittlich.

Elke Heidenreich. Foto: Agentur/Leonie von Kleist

Konrad Beikircher. Foto: Konrad Beikircher/Melanie Grande