Theater : Vorfreude auf den Frühling

Trier Impro-Frühlingsshow mit sponTat im Kasino am Kornmarkt.

(red) Was fällt Ihnen spontan zum Thema Frühling ein? Frühlingsgefühle, Frühjahrsputz, Frühlingsrolle oder gar Frühjahrsspeck? Assoziieren Sie zusammen mit den sponTätern und freuen sich auf eine Frühlingshow, in der alles improvisiert ist – das Publikum bestimmt hier die Handlung mit, ohne selbst auf der Bühne zu stehen. Die Impro-Frühlingsshow mit sponTat am findet am Sonntag, 13. März, um 19.30 Uhr im Kasino am Kornmarkt statt. Karten: 14 Euro, ermäßigt 11 Euro über Reservierung bei info@spontat.de und an der Abendkasse.