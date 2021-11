Ehrungen : Vorhang auf: IHK Trier ehrt die 170 besten Azubis der Region

Trier Im Großen Haus des Trierer Theaters haben insgesamt 170 Auszubildende ihre Zeugnisse und obendrauf einen Einkaufsgutschein als Anerkennung für ihre besondere Leistung erhalten.

(red) Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier hat nach einem Jahr Corona-Pause wieder die besten Azubis des Jahrgangs geehrt. Im Großen Haus des Trierer Theaters haben insgesamt 170 Auszubildende ihre Zeugnisse und obendrauf einen Einkaufsgutschein als Anerkennung für ihre besondere Leistung erhalten. Als Absolventen mit der besten Punktzahl in IHK-Berufen der Region Trier schnitten ab: Florian Dötsch aus Trier, Verkäufer bei der Aldi-Filiale, Martha-Brach-Straße in Trier mit 100 Punkten; Dennis Nehr aus Walsdorf, Fachkraft für Fruchtsafttechnik beim Gerolsteiner Brunnen mit 99 Punkten und Benjamin Simon Anschütz aus Daun, Industriekaufmann bei Bilstein & Siekermann in Hillesheim mit 99 Punkten. Sowohl Dötsch als auch Nehr sind mit ihren Ergebnissen die bundesweit besten Absolventen in ihrem Beruf. In diese Reihe gesellt sich außerdem Peter Mergen aus Mürlenbach. Er hat seine Ausbildung zum Straßenwärter bei der Autobahnmeisterei Prüm mit 92 Punkten abgeschlossen.