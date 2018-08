Beide Wege führen (fast) nach Rom

Alles Wichtige zusammengefasst

Was: Volksfreund-Bike-Tag im Trailpark Vulkaneifel in und um Gerolstein mit zwei markierten Routen: 30 Kilometer und 700 Höhenmeter, 50 Kilometer und 1100 Höhenmeter (für ambitionierte Biker)

Wann: Sonntag, 12. August, 10 bis etwa 16 Uhr.

Wo: Start- und Ziel: Brunnenplatz (Kyllweg 1, 54568 Gerolstein).

Und sonst noch:

Parkplätze sind in Gerolstein entlang der B 410 vorhanden.

Auch eine Anreise mit der Bahn ist möglich, der Brunnenplatz ist nur wenige Meter vom Bahnhof entfernt. Bahnreisende aus Trier sollten sich aber vorher über die Sperrung des Tunnels bei Kyllburg und den Ersatzverkehr informieren.

Der Streckenverlauf kreuzt an wenigen Stellen Straßen, die Straßenverkehrsordnung ist also zu beachten. Minderjährige dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten die Strecke befahren.

Weitere Infos im Internet unter www.trailpark.bike/tag

Dort können sich Interessierte für die kostenpflichtigen Touren anmelden und finden einen Parkplatz sowie einen Zugfahrplan.