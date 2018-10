später lesen Freizeit Bilderreise durch den hohen Norden FOTO: Trierischer Volksfreund / Norbert Rosing FOTO: Trierischer Volksfreund / Norbert Rosing Teilen

Zum Preview der Dauner Fototage kommt der Natur- und Tierfotograf Norbert Rosing am Sonntag, 4. November, um 17 Uhr ins Forum Daun. In der Multivisionsreportage „Nordwärts – Abenteuer im hohen Norden“ nimmt er die Besucher in seinen Bildern mit auf fotografische Streifzüge durch Spitzbergen, Kanada und Grönland.