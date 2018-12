später lesen Ausstellung Der fremde Blick FOTO: Ulrike Groß FOTO: Ulrike Groß Teilen

„Der fremde Blick“ ist der Titel einer Ausstellung von Ulrike Groß, die am Dienstag, 27. Dezember, um 19 Uhr in der Galerie Studio B&C in Hillesheim eröffnet wird. Ulrike Groß lebt und arbeitet seit 2008 als freischaffende Künstlerin und Autorin in der Eifel und in Düsseldorf.