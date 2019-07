Welt des Mittelalters : Der Graf führt durch die Geschichte von Manderscheid

Graf Dietrich III. entführt Sie auf einem Stadtrundgang zu den historischen Plätzen von Manderscheid in die Welt des Mittelalters. Foto: Gesundland Vulkaneifel

Manderscheid Einen historischen Stadtrundgang mit Graf Dietrich III. von Manderscheid bietet das GesundLand Vulkaneifel an. Der Termin für den Stadtrundgang ist Mittwoch, 10. Juli, um 19 Uhr.

Graf Dietrich III. entführt auf einem Stadtrundgang zu den historischen Plätzen von Manderscheid in die Welt des Mittelalters.

Er lebte in der Zeit von 1423 bis 1498 und regierte als Reichsgraf von 1457 bis 1488. Während seiner Regentschaft vergrößerte er seinen Machtbereich durch Zukäufe und eine geschickte Erbschaftspolitik erheblich. So konnte er sich seit 1468 Dietrich III. Graf von Manderscheid und Blankenheim, Herr zu Schleiden und Jünkerath nennen.

Treffpunkt ist am Parkplatz am Kurhaus in Manderscheid. Der Stadtrundgang dauert etwa 1,5 Stunden. Die Führung übernimmt Reimund Schmitt. Die Teilnahme ist kostenlos.