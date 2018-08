Tausende von Wanderern haben entschieden: Der Lieserpfad ist der zweitschönste Wanderweg Deutschlands. Geschlagen geben musste sich der Wanderweg, der in vier Etappen von Boxberg über Daun, Manderscheid und Wittlich bis nach Lieser führt, nur dem Neckar-Steig, der den Lieserpfad in der Printauswertung der Abstimmung noch überholte.

Bei der Online-Abstimmung hatte der Lieserpfad klar vorne gelegen.

Offiziell verliehen wird die Auszeichnung am 1. September im Rahmen der Messe „Tour Natur“ in Düsseldorf. Der Ehrung vorausgegangen war eine offizielle Ausschreibung des Wandermagazins im Online- sowie Printbereich, an der jeder teilnehmen konnte. Neu war in diesem Jahr, dass nicht nur Premium-Wanderwege teilnehmen durften, sondern jeder entweder für die Kategorie „Routen“ oder „Touren“ Vorschläge einreichen konnte. Eine unabhängige Jury wählte dann aus diesen Vorschlägen eine Reihe von Nominierten aus, für die bis Ende Juni abgestimmt werden konnte.

Hinter dem Lieserpfad stehen das Gesundland Vulkaneifel, die Mosel-Eifel-Touristik, die Ferienregion Kelberger Land sowie das Ferienland Bernkastel-Kues. Alle Beteiligten freuen sich über den Erfolg und gratulieren allen Wanderwegen, die es auf das Siegertreppchen geschafft haben.