Unsere Vereine : Ein musikalischer Geburtstagskuchen mit 22 Lieblingsstücken

Hillesheim Die Kyller Chorallen feiern am 24. November ihr zehnjähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert in Jünkerath

„Vereine, die grundsätzlich keine Frauen aufnehmen, sind aus meiner Sicht nicht gemeinnützig“, hat gerade in dieser Woche Bundesfinanzminister Olaf Scholz gesagt. Nicht erklärt hat er, was er von Chören hält, in denen grundsätzlich keine Männer mitsingen dürfen. Zum Beispiel bei den Kyller Chorallen. Der Frauenchor feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert (siehe „Info“ rechts).