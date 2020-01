Unsere Vereine : Kuchen und Segen vom Kardinal

Gerolstein/Brüssel Für Enie, Janina, Leon und Sebastian aus der Pfarreiengemeinschaft Gerolsteiner Land im Bistum Trier steigt die Aufregung: Am 8. Januar dürfen sie stellvertretend für alle deutschen Sternsinger den Segen ins Europäische Parlament nach Brüssel bringen.

„Es ist für mich eine große Ehre, dass ausgerechnet wir ausgewählt worden sind und nach Brüssel dürfen“, sagt die zehnjährige Enie aus Pelm. Gemeinsam mit den drei anderen hat sie sich in den letzten Wochen mit ihrer Betreuerin Anja Kessler mehrfach getroffen und Lieder und Texte auswendig gelernt, damit am großen Tag auch alles klappt. Kessler war es wichtig, Jugendliche aus allen Teilen der weiträumigen Pfarreiengemeinschaft mitzunehmen. So stammt Sebastian aus Kalenborn-Scheuern, Janina aus Büscheich und Leon aus Lissingen.

Vor eineinhalb Jahren hatten sich die Sternsinger aus dem Raum Gerolstein mit einem Video beim Kindermissionswerk darum beworben, den Segen zum Bundespräsidenten bringen zu dürfen. „Wir hatten unser Video unter das Thema gestellt, dass sich überall auf der Welt seit 2000 Jahren Menschen ihrem eigenen Stern folgend aufmachen, um etwas in ihrem Leben zu suchen“, erzählt Kessler. Zwar habe es für Berlin nicht geklappt, doch beim Kindermissionswerk erinnerte man sich an das kreative Video und fragte für Brüssel an. „Ich freue mich schon auf den Besuch und finde es spannend zu sehen, wie genau das in Brüssel beim Parlament so abläuft“, freut sich Leon (14). Als Sternsinger engagiert er sich schon seit Jahren, weil er es gut findet, „dass Kinder etwas für andere Kinder sammeln, sodass sie genug zu essen haben, in die Schule gehen können und nicht in Kriege ziehen müssen.“ Die zwölfjährige Janina ist inzwischen schon seit acht Jahren Sternsingerin, „und es macht immer noch Spaß“, sagt sie. „Ich finde es gut, dass die Leute schon auf uns warten und sich freuen, wenn wir vorbeikommen.“