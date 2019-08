Sport : Handball-Schnuppertag für Mädchen

Handball TuS 05 Daun. Foto: TuS 05 Daun

Daun Die Handballabteilung des TuS 05 Daun veranstaltet am Sonntag, 1. September, einen Schnuppertag für Mädchen der Jahrgänge 2005 bis 2010. Qualifizierte Jugendtrainer des Vereins bieten von 10.30 bis 13 Uhr in der Wehrbüschhalle Daun ein altersgerechtes Schnuppertraining für interessierte Kinder und Jugendliche an.

Für ausreichend Stärkung in den Pausen ist gesorgt. Kontakt: Vera Merten, Telefon 0160/97582736.