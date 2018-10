Unverkennbar: Es hat sich einiges getan rund um den Bahnhof Gerolstein und am Kyllufer seit dieser Ansicht. Der in Pelm aufgewachsene Fotograf Fredy Lange (1903–1989) hat das Bild mit dem Blick von der Munterley hinunter auf die Stadt um 1935 aufgenommen.

Enthalten ist das Foto im Kalender „Historische Ansichten aus Gerolstein“ für das Jahr 2019, hergestellt von der Kalender-Manufaktur Verden in Zusammenarbeit mit Rainer Nowotny, der das Archiv von Fredy Lange verwaltet. Erhältlich ist der Kalender zum Preis von 18 Euro in der Buchhandlung Raabe in Gerolstein. ⇥(red)/Foto: Fredy Lange