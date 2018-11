Der passionierte Höchstberger Bergwanderer und Fotograf Werner Herzig präsentiert im Rahmen der monatlichen Wechselausstellungen des Photoforums Daun seine Bilderserie „Kleine Welt im Tessin.“ Bei seinen Touren analysiert er die besonderen Reize der besuchten Landschaften und erarbeitet dabei Bilder mit eigenem Ausdruck.

So entstanden auch seine ausgestellten Werke von einer fast verschwundenen Welt in all ihrer Abgeschiedenheit. Die Ausstellung kann bis 30. November im Landhotel Gillenfelder Hof in Gillenfeld, besichtigt werden.

Die monatlichen Treffen des Photoforums Daun finden jeweils am letzten Freitag des Monats um 19.30 Uhr im Landhotel Gillenfelder Hof statt. ⇥(red)/Foto: Werner Herzig