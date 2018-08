später lesen Schalkenmehren Konzert in der Weinfelder Kapelle FOTO: e_daun <e_daun@volksfreund.de> FOTO: e_daun <e_daun@volksfreund.de> Teilen

„Geh hinaus, und du bist mitten im Sommer“ – unter diesem Motto veranstaltet der Eifelverein Daun am Sonntag, 19. August, um 15 Uhr ein Konzert in der Kapelle Weinfeld. Das Programm spannt einen Bogen von alten Meistern über die Romantik bis in die jüngere Moderne.