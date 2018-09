Konzert mit Hörnern und Flöten

(red) Der Lions-Club Vulkaneifel lädt für Samstag, 29. September, 18 Uhr, zu einem Benefizkonzert in die Erlöserkirche Gerolstein ein.

Das Ensemble Horns on Fire spielt mit dem Klangkontrast unterschiedlicher Besetzungen. Die Musiker beherrschen den Spagat zwischen unterschiedlichsten Stilrichtungen und Epochen, wobei Bach, Telemann und Brahms ebenso ihren Platz finden wie Bruckner, Humperdinck und Elgar. Außer Originalkompositionen werden eine Vielzahl von Transkriptionen und auch viele eigene Arrangements präsentiert. Das im Jahr 2009 gegründete Hornensemble hat sich mit seinen Konzerten im Raum Bitburg und Neuerburg, aber auch im benachbarten Luxemburg einen Namen gemacht. Ihren bisherigen Höhepunkt erlebten die Horns on Fire im Jahr 2015, als sie zur Eröffnung des Mosel Musikfestivals ein Konzert in der Klosterruine Stuben präsentierten.

Einen Kontrast zu den Hörnerklängen stellt die besinnliche und meditative Musik des Flötenensembles ConCor5 dar, das ebenfalls ein breites Repertoire von der Renaissance und Barock bis zur Moderne spielt.

Der Abend dient einem guten Zweck: Bei freiem Eintritt wird um Spenden gebeten, die für die Förderung der Jugend und Musik in der Vulkaneifel bestimmt sind. Bei einem kleinen Empfang in der Pause haben die Besucher die Gelegenheit, sich mit den Musikern und Gästen auszutauschen.