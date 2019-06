Konzert : Mitmachkonzert mit dem Jugendorchester Symphoenix

Daun Der Lions-Club Daun veranstaltet ein Kinder-Mitmachkonzert mit Symphoenix, dem neuen Jugendorchester aus der Vulkaneifel unter der Leitung von Lisa Henn. Neben der Filmmusik aus „Harry Potter“ und „Fluch der Karibik“ wird gesungen und musiziert von Kindern der Singklassen von Schulen aus der Region, die am großen Singfest „Klasse!

Wir singen!“ in der Arena in Trier teilgenommen haben. Das Konzert beginnt am Mittwoch, 19. Juni, um 15 Uhr im Forum Daun. Kinder und Erwachsene dürfen mitsingen, mitklatschen und mittanzen! Der Eintritt ist frei, ein Spende für die musikalisch-künstlerische Ausbildung von Kindern erbeten.