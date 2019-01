Nach mehr als zehnjähriger Aktivität des Projektchors in Gillenfeld wird nun ein dauerhaft probender Chor ins Leben gerufen, der für die Region ums Pulvermaar ein neues musikalisches Angebot darstellt.

Der gemischte Chor aus Frauen- und Männerstimmen startet mit der ersten Probe am Dienstag, 15. Januar, um 19.30 Uhr im Pfarrheim Gillenfeld. Chorerfahrung ist dabei nicht Voraussetzung – was zählt, ist die Lust am gemeinsamen Singen. Gesungen werden sowohl kirchliche als auch weltliche Chorstücke in traditionellen und moderne Arrangements. Das Umsetzen eigener Projekte ist ebenso angedacht wie die Mitgestaltung weltlicher und kirchlicher Feste. Geleitet wird der Chor von Karina Mayer, ausgebildete Chorleiterin und Organistin in der Pfarreiengemeinschaft Gillenfeld, die für Fragen unter Telefon 06573/9526168 erreichbar ist.

Das Foto zeigt den Projektchor für die Christmette im vergangenen Jahr. ⇥(red)/Foto: Pfarreiengmeinschaft Gillenfeld