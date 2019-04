Peruanischer Pianist spielt romantische Werke in Hillesheim

Im Rahmen der Hillesheimer Klavierkonzerte spielt der Pianist Vladimir Valdivia am Sonntag, 7. April, ab 17 Uhr im Saal des Hillesheimer Rathauses.

Bereits seit mehr als zehn Jahren tritt Valdivia regelmäßig in der Eifel auf und bietet seinem Publikum romantische Klaviermusik dar. Auch diesmal hat er für das Konzert ein Programm im Gepäck, das nicht nur eingefleischte Klassikfreunde ansprechen soll, sondern auch Gelegenheits-Klassikhörern. Unter dem Titel „Zauber der Romantik“ stehen unter anderem Werke von Bach, Albeniz, Debussy, Schubert, Chopin, de Falla und Mozart auf dem Programm.

Valdivia wurde 1970 in Lima geboren und begann mit fünf Jahren seine musikalischen Studien in der peruanischen Hauptstadt. Seit 1990 hat er zahlreiche Konzerte in Deutschland gegeben.

Der Eintritt kostet 15 Euro, Schüler und Studenten frei.