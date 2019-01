später lesen Ausstellung Regenwald und Hoffnung FOTO: Sven Klausnitzer FOTO: Sven Klausnitzer Teilen

Die Hillesheimer Galerie Studio B&C zeigt ab Mittwoch, 23. Januar, die Ausstellung „Regenwald und Hoffnung (Eine kleine Reise mit Gemälden)“ mit Arbeiten von Sven Klausnitzer. Der Künstler, der am Montag 52 Jahre alt geworden ist, wurde in Schwäbisch Hall geboren und wuchs in Künzelsau auf, wo ihm nach eigener Aussage der Wald beim Spielen „Geborgenheit und Abenteuer zugleich bot“.