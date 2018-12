später lesen Ausstellung Spiel mit Farbe und Lichtreflexen FOTO: Lukas Frese FOTO: Lukas Frese Teilen

Die Galerie Augarde in Daun zeigt Ölgemälde von Lukas Frese aus den Werkserien „habitat“, „are you lost“ und „land­scape“. Die Gemälde kreieren eine aufregende Welt von Orten und Szenen mit hoher atmosphärischer Dichte, in denen das Sujet altmeisterlich durch die Beleuchtung inszeniert wird.