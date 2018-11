später lesen Gillenfeld Tag der offenen Baustelle am Gillenfelder Florinshof FOTO: Florinshof Gillenfeld FOTO: Florinshof Gillenfeld Teilen

Die Genossenschaft am Pulvermaar lädt für Samstag, 24. November, zum Tag der offenen Baustelle ein. Im Florinshof in der Holzmaarstraße 30 in Gillenfeld entstehen derzeit 13 barrierefreie Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen.