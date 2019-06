Schule : Gymnasiasten spielen Theater

Erfolgreiche Truppe: Dieses Jahr wurde die Theater-AG des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Daun Preisträger des Landes Rheinland-Pfalz. Foto: TV/Tanja Finnemann

Daun/Halle (Saale) Die Theater-AG des Geschwister-Scholl-Gymnasiums präsentiert am Donnerstag, 13. Juni, das Stück „Alice im Anderland“. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr in der Aula. Mit demselben Stück tritt die AG zudem am 24. Juni beim Landesschultheatertreffen am Pfalztheater in Kaiserslautern auf und wird außerdem im September am Schultheater der Länder in Halle (Saale) den Wettbewerbsbeitrag für Rheinland-Pfalz stellen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken